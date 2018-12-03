Van'a yeni bir prestij cadde kazandırıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü projelerle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 6 ay önce tek yönlü trafik akışının sağlandığı 7 kilometre uzunluğundaki İskele Caddesi'nde yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, projenin tamamlanmasıyla yeni bir prestij caddesini daha kente kazandırdı.

Yeniden düzenlenen kaldırımları, ışıklandırılması, sıcak asfaltıyla baştan sona elden geçirilen ve çift yöne dönüştürülen cadde, Van Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen törenle açıldı.





Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İkinisan Caddesi'nin ardından, yeni bir prestij cadde projesini daha hayata geçirdiklerini söyledi.

İskele Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılması için kendilerine yoğun taleplerin geldiğini anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu talepleri değerlendirdik ve bir fizibilite çalışması yaptık. Bu yıl içerisinde Van Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla burada kaldırım düzenlemesi, asfalt ve bordür yapımı ile çok ilgi çeken ışıklandırmalarıyla İskele Caddemizi çift yönlü trafiğe açtık. Bahar aylarında yeşillendirilecek, ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla Vanımıza yeni bir prestij cadde kazandırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin desteğiyle birçok projeyi belediye olarak hayata geçirdik. Van'daki bu hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesi halinde Van sadece bölgemizin değil, ülkemizin ilk 10 ili içerisine girebilecek potansiyelini hayata geçirecektir."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da ilin güzel günleri yaşayacağını belirterek, "Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde ağzımızın tadının bozulmaması, şehrimizin huzur ve güveni için kenti düşman olana değil, sevgisiyle hizmet katan ellere teslim etmek Vanlıların boynunun borcudur." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, cadde araç geçişlerine açıldı.

Törene Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.