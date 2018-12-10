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Düğün hazırlığı yapıyordu... Çok acı haber geldi

'ın Karakoçan ilçesinde, düğün hazırlığı yapan kalp hastası (21), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2018 20:32
Düğün hazırlığı yapıyordu... Çok acı haber geldi

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Sarıcan beldesinde meydana geldi. Nişanlısıyla, bir süre önce resmi nikah kıydıran ve düğün hazırlıkları yapan kalp hastası Bizar Çelik Güneşoğlu'nu, ailesi yatağında hareketsiz buldu. Ailenin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Güneşoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bizar Çelik Güneşoğlu'nun yapılan otopsinin ardından kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Sarıcan beldesinde toprağa verildi.

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Düğün hazırlığı yapıyordu... Çok acı haber geldi
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