Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize üretirler’

‘Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize üretirler’

Giriş Tarihi: 10.12.2018
‘Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize üretirler’
Karıkatürıst, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan, Medya Sanat Merkezi'nin (MSM) Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlediği Mücerret Buluşmaları'nın konuğu oldu. Kaçan, "Bizim sanatla alakalı mevzularımızın, istidatlarımızın önünü bilinçli olarak kesip aynı ihtiyacı kendi ürünleriyle dolduran bir sistemin robotları haline getiriliyoruz" dedi. Kaçan şöyle konuştu: "Siz bir şey üretmezseniz sizin yerinize başkası yazar ve biz de içinde ne olduğunu bilmeden onu kuzu kuzu seyrederiz. Sanatla alakadar olmamız lazım. Çünkü sanat olmadan olabilemezsiniz. 'Siz sanatla uğraşmayın, biz sizin yerinize uğraşırız. Siz sinema filmi çekmeyin biz sizin yerinize çekeriz. Biz senin yerine her şeyi yaparız.' diye karar veren büyük bir mekanizmanın karşısında sessiz kalamayız."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize üretirler’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN