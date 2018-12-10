‘Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize üretirler’

BUGÜN NELER OLDU

Karıkatürıst, oyuncu ve senarist Hasan Kaçan, Medya Sanat Merkezi'nin (MSM) Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlediği Mücerret Buluşmaları'nın konuğu oldu. Kaçan, "Bizim sanatla alakalı mevzularımızın, istidatlarımızın önünü bilinçli olarak kesip aynı ihtiyacı kendi ürünleriyle dolduran bir sistemin robotları haline getiriliyoruz" dedi. Kaçan şöyle konuştu: "Siz bir şey üretmezseniz sizin yerinize başkası yazar ve biz de içinde ne olduğunu bilmeden onu kuzu kuzu seyrederiz. Sanatla alakadar olmamız lazım. Çünkü sanat olmadan olabilemezsiniz. 'Siz sanatla uğraşmayın, biz sizin yerinize uğraşırız. Siz sinema filmi çekmeyin biz sizin yerinize çekeriz. Biz senin yerine her şeyi yaparız.' diye karar veren büyük bir mekanizmanın karşısında sessiz kalamayız."