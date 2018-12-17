21 yıllık yalan rüzgârı

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İstanbul'da boşandığı eşinin müşterek üç çocuk için 'Neden onları istiyorsun, senden değiller ki' sözünden şüphelenip DNA testi yaptıran pastacı Necdet Ç. hayatının şokunu yaşadı. Yıllardır evlat bildiği çocukların kendisinden olmadığını öğrenen Necdet Ç., 'Allah'ından bulsun' dediği kadın hakkında manevi tazminat davası açtı.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne üç çocuğunun kendisinden olmadığı gerekçesiyle dava açan Necdet Ç.'nin iddiasına göre tarafların 21 yıllık evliliklerinde yaşları 10, 11 ve 20 olan ikisi erkek biri kız üç çocukları oldu, evlilikleri hep sorunlu geçti. İ.Y., hiçbir sebep yokken evden ayrıldı. Kocası, uzun süre evine dönmeyen eşine iki yıl önce boşanma davası açarak yaşı küçük iki çocuğun velayetini istedi. Dava sürerken, gidip çocuklarını görmek isteyen Necdet Ç., İ.Y.'den 'Neden çocukların velayetini istedin? Onlar senden değil ki!" dedi. Necdet Ç. ilk başta çocukların velayetini alacağı için eşinin böyle bir açıklama yaptığını sandı. Bu sırada boşanma davası sonuçlandı. İki çocuğun anneye verilmesine, babanın nafaka ödemesine karar verildi.Boşandığı eşinin sözleri, Necdet Ç.'nin şüphelerini her geçen gün arttırdı. Talihsiz adam bu kez 'soy bağının reddi' davası açarak çocukların kendisinden olup olmadığının tespitini istedi. İstanbul Aile Mahkemesi de biyolojik babanın ortaya çıkarılması için 3 çocuğu ve babayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. DNA incelemesinde gerçek ortaya çıktı. 3 çocuk da Necdet Ç.'den değildi. Yıllarca çocukları olarak baktığı, sevdiği evlatlarının kendisinden olmadığını öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan baba şok geçirdi. Babanın avukatı Nahide Siller 10 bini maddi 500 bini manevi olmak üzere tazminat davası açtı.Eşinin 21 yıllık evliliklerinde hiç açık vermediğini anlatan Necdet Ç., "Boşanma süreci devam ederken S.B. ile evlendi. Birlikte yaşıyorlar. Çocukları vermedi. Onunla işim yok, çocuklarımı istiyordum. Çocukların biyolojik babalarının kim olduğunu bilmiyorum. Evimin tapusu da onun üzerineydi, tapumu geri versin. Elin çocuğunu ne yapayım ben? O kadın Allah'ından bulsun" diye konuştu.