Eşimi silindir gibi ezdi

Sakarya'da, "yol verme" meselesi yüzünden tartıştığı Fevzi Mumlu'yu ezerek öldüren çekici sürücüsü Hakan Karatigen tutuklandı.

Eşinin vahşice öldürülmesine tanık olan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Sibel Mumlu, "Eşimin pastanesine yaklaştığımız sırada bir çekici geri geri geliyordu. Eşim uyarı amaçlı korna çaldı. Bunun üzerine çekici sürücüsü ve orada bulunan 4 kişi, 'ne korna çalıyorsun, niye keyfimizi bozuyorsun' diyerek yanımıza geldi. Kocam, 'yanımda eşim var. Ayrıca önemli bir şey yok. Geri geldiğin için uyarı amacıyla bir kere korna çaldım' dedi. Ancak 5'i birden eşimi aracın kapısına sıkıştırıp vurmaya başladılar. Otomobilimize de vuruyorlardı. Eşim bir anda can havliyle gaza bastı ve Pamukova yönüne kaçmaya başladık" dedi.







'ONLAR BİZİ KOVALADI'

Çekici ile mavi renkli bir otomobilinin kendilerini kovaladığını anlatan Sibel Mumlu şöyle devam etti: "Arkamızdan selektör yaparak gelen çekici sürücüsü, bilerek bize vurdu. Bizi otomobilimizle duvara sıkıştırdı. Ardından geri ger gelip benim olduğum taraftan 2 kez aracımıza çarptı. Eşim araçtan inip, 'ne yapıyorsun' derken çekici sürücüsü bu kez de yine geri geri eşime çarptı. Eşim çekicinin üzerine düştü. Eşim kanlar içinde çekicinin önüne koşup, 'dur' yapma diye bağırdı. Ama çekici sürücüsü gözü dönmüş halde bir anda gaza bastı ve eşimi gözlerimin önünde silindir gibi ezdi."



'BİZ KAÇTIK AMA KURTULAMADIK'

Çekici sürücüsü Hakan Karatigen'in en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Mumlu, "İki yıl önce evlendiğim, ailemizin direği, canım, her şeyim eşim vahşi bir şekilde öldürüldü. Oysa bizim hayallerimiz vardı. Çocuğumuz olacaktı. Güzel günler görecektik. Çekiciyi biz kovalamadık. Aksine canımızı kurtarmak için kaçtık ama kurtulamadık. Benim canımı alanlar hakkında en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

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