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İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet 20 metre sürüklendi, motosikletin arkasında oturan haralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi kahvehanede oturan kişiler yaptı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 21:47
İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

'nın İnegöl ilçesinde, okul servisiyle çarpışan motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada yaralanan 'a ilk müdahaleyi olay yerinin yakınındaki kahvehanede oturanlar yaptı.

İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

, akşam saatlerinde, İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüsamettin Aslan (36) yönetimindeki 16 KRJ 95 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Fatih Demirtaş (45) yönetimindeki 16 S 6461 plakalı okul servisiyle çarpıştı

İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet 20 metre sürüklendi. sonucunda Hüsamettin Aslan ile arkasında bulunan (30) yaralandı.

İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

Bacağı kırılan 'ın yardımına kahvehanede oturanlar koştu. Yaralı, kahvehanedekiler tarafından sandalyeye oturtulup, kırık bacağı diğer sandalye üzerine konuldu.

İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

Daha sonra kahvehanedekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından , İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye gitmeyi reddetti.

İlk müdahaleyi bakın kim yaptı

Servis aracında bulunan öğrenciler ise korkulu gözlerle olayı izledi.
ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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