Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Kar nedeniyle okullar tatil edildi! 19 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Son dakika haber: Kar nedeniyle edildi! 19 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışlarının bugün itibariyle İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi. Dün akşam saatlerinde ve 'da sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kenti beyaz örtüye bürüyen kar yağışının ardından okul tatil haberleri geldi. Öğrenciler ve veliler internet üzerinden okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki hangi illerde edildi? Okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen illerimiz...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:34
Son dakika haber: Kar nedeniyle okullar tatil edildi! 19 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün (çarşamba) bir gün süreyle tatil edildi.
Gelibolu ve Biga ilçelerinde gece yarısı başlayan, aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, her iki ilçe ve köylerinde okulların tatil edildiği açıklandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Çanakkale merkez ile Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Kar nedeniyle okullar tatil edildi! 19 Aralık okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN