Son kurban Simge

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da özel bir hastanede çalışan 26 yaşındaki Simge Yıldız, aralarında anlaşmazlık çıkınca, bir balıkçı teknesinde çalışan Nuri Karaata (35) ile geçen yaz yaptığı nişanı bozmak istedi. Dün sabah evine geldiği Yıldız'ı konuşmak için otomobile bindiren Karaata, yolda genç kızla tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobili durdurması üzerine de aşağı inen Simge Yıldız, sokakta koşarak kaçmaya başladı. "Gel buraya, kaçma" diye bağıran Karaata ise bagajdaki pompalı tüfeği alarak kovalamaya başladığı genç kıza, 50 metre sonra yetişerek, arkadan 4 el ateş eti. Yere yığılan genç kız ölürken, bir süre cesedin başında bekleyen Karaata, aracına doğru 20 metre yürüdükten sonra, aynı tüfeği başına dayayıp intihar etti.