Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 21.12.2018 08:20Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 08:57
Kocael'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.