Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

'nin ilçesinde, D-100 Karayolu'nda aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 08:57
Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocael'nin ilçesinde, D-100 Karayolu'nda aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN