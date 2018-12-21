Büyük ikramiye son itfaiyeciye

Ölümünün ardından 16 milyon TL'sini iki kez hayatını kurtaran itfaiyecilere bıraktığı ortaya çıkan doktor Mahmure Birsen Sakaoğlu (94) dualarla anılıyor. Sakaoğlu'nun vasiyetinde yer alan 270 kişi mirastan pay alacak. Vasiyete göre en uzun yaşayan, mirastan tam faydalanacak. En sona kalan mirasçıya yüklü miktarda ödeme yapılacak.

1936'da Türkiye'nin en güzel kadını seçilen Sakaoğlu (94) İstanbul Fatih'te oturuyordu. 3 ve 91 yaşındayken Fatih İtfaiyesi ekipleri tarafından iki kez yangından kurtarıldı. Doktor eşi Mustafa Sakaoğlu'nu 1999'da kaybeden Sakaoğlu'nun hiç çocuğu olmadı. Kardeşi emekli albay A.S.İ. ile arası açıktı. Yangından sonra 3 Mayıs 2000'de Bakırköy Noterliği'nde 2 doktor şahitliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı. Buna göre; 16 milyon TL'lik mirası bankada kalacaktı. Biriken faizi 3 ayda bir alınacak ve 2000'de Fatih İtfaiyesi'nde çalışan tüm personele, vali yardımcısı E.İ., bankanın müdür yardımcısı M.Ç., avukatı K.A. ve maliyeci H.S. gibi 270 kişiye aynı miktarda dağıtılacaktı. Sakaoğlu 'Manevi oğlum' dediği M.B.'ye bir otomobil alınmasını ve geçineceği paranın toplanan faiz ile kiradan peşin verilmesini vasiyet etti. Kardeşi için ise "Kardeşime bir kuruş dahi verilmemesini istiyorum" dedi. 2003'te ölünce kardeşi ve dört yeğeni vasiyetnameye itiraz etti. 14 yıl süren dava, geçen ay sonuçlandı: Vasiyetname kazandı. 2000 yılındaki yangına müdahale eden ekipte olan itfaiye eri İlyas Kuşaklı, 270 mirasçı arasında yer aldı. Kuşaklı, "Mahmure annemizi sadece yangında görüp, kurtardık. Kendisini daha sonra hiç görmedik. Ölümünden 6 ay sonra avukatları bize ulaşınca durumdan haberimiz oldu. İçimizde en genç arkadaşımız Hakan Karahan (42) 21 yıllık itfaiyeci. Ona "En genç sensin. Aman sağlığına dikkat et. İçimizde en uzun sen yaşayacaksın. Piyango sana vuracak" diye takılıyoruz. O da "Her şey Allah'tan. Kimin ne kadar yaşayacağını Allah bilir" diyor. Bugüne kadar 270 mirasçıdan 3'ü öldü" dedi.



ÇOK YAŞAYAN ÇOK KAZANACAK

Makbule Ana'nın miras 16 milyon TL. Ana para sonuna kadar bankada kalacak. Mirasçılara paranın faizi 3 ayda bir dağıtılacak. Vasiyetnameye göre, 270 mirasçı ölene kadar 16 milyon TL'nin faizinden pay alacak. Hak sahipleri ölünce mirasçıları vasiyetnameden yararlanamayacak. Yani en uzun yaşayan, mirastan tam faydalanacak. En son ölen mirasçıya piyango vuracak. Hiç mirasçı kalmayınca da 16 milyon TL devlete bağışlanacak. Şimdiye kadar 30 milyon TL'nin üzerinde faiz biriktiği biliniyor. Bu para 270 kişiye pay edilecek. Kişi başı yaklaşık 120 - 130 bin TL civarında rakam ödenecek.

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