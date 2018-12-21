Hastaneden çıkıp ödülünü aldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri önceki gün Külliye'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Türker İnanoğlu, Erol Sayan ve İzzet Keribar'a ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Vefa ödülünün Mehmet Akif Ersoy'a verildiği tören sonrası 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu'na ilgi büyüktü. Davete Osman Sınav, Yavuz Bingöl, Serkan Çağrı, Ümit Yılmaz, Erol Parlak, Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Bülent Eczacıbaşı, Görgün Taner, Levent Çalıkoğlu gibi isimler de katıldı. Ödül töreni sonrası ödül alan sanatçıları tebrik eden davetliler en yoğun ilgiyi Türker İnanoğlu'na gösterdi.

"Tıpkı ordu, bayrak, para gibi görüyoruz"

İnanoğlu, bel fıtığı nedeniyle törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Durumu 'Nazara geldim' diyerek esprili şekilde aktaran İnanoğlu, geçtiğimiz yaz bel kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu. Törenden kısa süre önce ayağını burkup ani hareket yapınca rahatsızlığı nükseden İnanoğlu'nun hastaneden çıkıp geldiği ve iğnelerle ayakta kaldığı öğrenildi. Tören sonrası yanına gelenlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen İnanoğlu, "Ödül acımı unutturdu. Ağrılarımı bile unuttum. Benim için çok anlamlı" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlık Kültür Sanat Ödülleri programında konuştu