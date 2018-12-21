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’den müjdeli haber geldi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018
Mehmet Ali Erbil’den müjdeli haber geldi
EVDE geçirdiği bir kaza sonrası 64 gündür yoğun bakımda olan sanatçı Mehmet Ali Erbil hayati tehlikeyi atlattı. Müjdeli haberi kardeşi Yeşim Erbil bir TV programında verdi. Kardeşinin sağlık durumu ile yakından ilgilenen Yeşim Erbil açıklamasında; "2-3 gündür solunum cihazına bağlı olmadan hayatını sürdürüyor. Şu an konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş ne kadar zararlı şey varsa istiyor" dedi. Sanatçının kızı Sezin Erbil de sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşarak "İyi gelişmeler var ama daha yolun başındayız" notunu düştü.
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Mehmet Ali Erbil’den müjdeli haber geldi
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