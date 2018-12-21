Mezarlıkta esrarengiz ölüm

Bursa'nın İznik ilçesinde mezarlık görevlileri tarafından bulunan erkek cesedi ve tabanca ile ilgili polis soruşturma başlattı.



Edinilen bilgiye göre, olay, ilçe mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.00 sıralarında kabir ziyareti için mezarlığa gelen vatandaşlar yerde yatan bir kişiyi farketti. Mezar taşı üzerine yüz üstü yatar vaziyette olan kişinin başından vurulmuş, yanında birde tabanca olduğunu farkeden vatandaşlar, polise haber verdi.

ÜZERİNDE BULUNDUĞU KABİR ANNESİNİN

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisi detaylı araştırma yaptı. Ekipler Cesedin 54 yaşındaki Dursun Ateş'e üzerine kapaklandığı kabrin ise vefat eden annesine ait olduğunu belirledi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.