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'den ve kar yağışı uyarısı geldi! bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı uyarısı geldi. Milyonlarca vatandaş sabah saatlerinde soğuk havaya uyandılar. Özellikle ve Ankara'da etkisini sürdüren soğuklar, vatandaşların aklına kar ne zaman yağacak sorusunu getiriyor. Bu sene zaman zaman kar kendisini gösterse de henüz tam olarak etkisini gösterdiğini söylemek zor olacaktır. Bu konuyla ilgili merak içinde araştıran vatandaşların yanında, Meteoroloji'den de konuyla ilgili uyarılar peş peşe geliyor. Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda 5 günlük hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 21.12.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 08:58
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde soğuk hava yurt genelinde etkisini sürdürmeye başladı. Hatta birçok ilimizde kar yağışları bile görüldü. Bu yaşanan olayları yakından takip eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Konuyla ilgili Meteoroloji'den de açıklamalar gecikmedi. Öyle ki İstanbul ve Ankara'da bile ciddi derecede etkisini sürdüren soğukların getirdiği bir diğer soru Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı? soruları geliyor. İşte Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda 5 günlük hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?


Havaların kötü gitmesi ile birlikte milyonlarca birey arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak' 'bugün kar yağacak mı' sorularını aratıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda tüm detayları hazırladık...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul bugün hava nasıl olacak?
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