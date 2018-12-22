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'de inanılmaz olay

'de durakta beklediği sırada üzerine düşen minibüs şoförünün omzu kırıldı. 8'nci kattan düştüğü tespit edilen dambılın birkaç santim daha yakına düşmesi halinde şoförün hayatını kaybedeceği anlaşıldı. Şoför, "verilmiş sadakamız varmış" dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 19:58
Rize'de inanılmaz olay

Merkeze bağlı Ekrem Orhon Mahallesi'nde minibüs durağında sırasını bekleyen İrfan Öksüz, bir anda kendisine çarpan bir nesne nedeniyle yere düştü.

OMZU KIRILDI

Bayılan şoför, 112 Acil Servis ekibince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öksüz'ün omzunun kırıldığı belirlendi.

5 KİLOLUK DAMBIL

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sırasında 5 kilogramlık bir dambıl bulundu.

Alışveriş yaptılar hayatlarının şokunu yaşadılar

8'NCİ KATTAN DÜŞTÜ

Öksüz'ün omzunun kırılmasına dambılın neden olduğu ve durağın yanındaki bir binanın 8'inci katından düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak bir kadın ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

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Rize'de inanılmaz olay
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