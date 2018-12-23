‘Şehide gerekli hassasiyet gösterilmiyor’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüsanatçı Mazhar Alanson, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. O öyle sayfada geçiyor" dedi. Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson'un hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. "Yandım Yandım", "Sarı Laleler", "Ah Bu Ben" gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti. Şarkıları arasında konuşan Alanson, işkence sonucu ölen papağan hakkında yapılan haberlere değinerek, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor" diyerek şehitlere gerekli hassasiyetin gösterilmemesini eleştirdi.