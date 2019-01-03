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6 yaşındaki oğlunu hastanelik eden baba tutuklandı

'ın İskenderun ilçesinde dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu öldüresiye döven baba tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 12:00
6 yaşındaki oğlunu hastanelik eden baba tutuklandı

Alınan bilgiye göre, dersini yapamadığı için babasından dayak yiyen 6 yaşındaki Mertcan Y. kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, onu komalık eden babası Mehmet Ali Y. emniyetteki ifadesinin ardından gece sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK MERTCAN'DAN GÜZEL HABER BEKLENİYOR

Zanlının güvenlik gerekçesiyle gece yarısı adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Küçük Mertcan'ın annesi ile eski eşi, hastanede yaşam destek ünitesine bağlı olan Mertcan'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

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6 yaşındaki oğlunu hastanelik eden baba tutuklandı
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