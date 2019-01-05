Sokak köpekleri öğrenciyi öldürdü

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Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Baki Ayşe Simitçioğlu Lisesi'nde okuyan Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul (14) okul çıkışı evlerine giderken Akdam Mahallesi'nde yaklaşık 25 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerlerine doğru geldiğini gören Özer ve Tuğrul koşmaya başladı. İki arkadaş yaklaşık 100 metre kadar kaçabildi. Ancak daha fazla kaçamayan Mehmet Özer, köpeklerin saldırısıyla hayatını kaybetti. Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu. Hacı Ali Tuğrul vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu fark eden çevredekiler ile olay yerine 100 metre uzaklıktaki jandarma komutanlığında görevli askerler, köpekleri taş ve sopalarla uzaklaştırdı.Hacılar Belediye Başkanvekili Bilal Özdoğan yaşanan olayla ilgili büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, "Mehmet Özer kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İlçemizde başıboş köpekler düzenli olarak toplanmaktadır. 2018'de 170 köpeğin ekiplerimizce toplandığı, Büyükşehir Belediyemize ait köpek barınaklarına teslim edildiği tutanaklarda sabittir. Diğer yaralı çocuğumuzun durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. İlçemizde başıboş köpeklerin olduğunu son 1 haftada bize gelen şikâyetlerde gördük. O bölgede ekiplerimiz dün 5 köpeği aldı" dedi.