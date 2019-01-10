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: 'de 4,8 büyüklüğünde meydana geldi

: Merkez üssü Datça açıkları olan 4.8 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 21:43 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 22:18
Son dakika: Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 208 kilometre açığında 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de Datça açıklarında saat 21.24'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremden 11 dakika sonra 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 230 kilometre açığında saat 21.35'te 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildi. Depremin yaklaşık 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı bölgede saat 21.24'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Son dakika: Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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