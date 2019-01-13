Son dakika: Palu ailesi ile ilgili şoke eden sözler! Tuncer Ustael tecavüzü bana anlattı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce Palu ailesi ve Tuncer Ustael konuşuldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu aile ile ilgili son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Palu ailesinden haberdar olması ise Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvurması ile birlikte başladı. Canlı yayına geldikten sonra ortaya çıkan detaylar ise tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Herkesi dehşete düşüren aile ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.