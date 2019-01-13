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: ile ilgili şoke eden sözler! tecavüzü bana anlattı

Türkiye’nin kanını donduran ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşanan olaylar Türkiye’nin gündemine oturmuştu. ATV’de yayınlanan programında ortaya çıkan ve anlatılanlar ile herkesi dehşete düşüren o aile ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Palu ailesinin komşusunun o sözleri herkesi şok etti.

GÜL KİREKLO Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 11:00
Son dakika: Palu ailesi ile ilgili şoke eden sözler! Tuncer Ustael tecavüzü bana anlattı

ATV'de yayınlanan programında günlerce ve konuşuldu. Türkiye'nin gündemine oturan bu aile ile ilgili detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Palu ailesinden haberdar olması ise Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı'ya başvurması ile birlikte başladı. Canlı yayına geldikten sonra ortaya çıkan detaylar ise tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Herkesi dehşete düşüren aile ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Son dakika: Palu ailesi ile ilgili şoke eden sözler! Tuncer Ustael tecavüzü bana anlattı
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