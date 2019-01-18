O artık annesinin kanatlı kuşu

Ağrı'nın Diyadin ilçesi Günbuldu Köyü'nde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ramazan Taşdemir, 9 Ekim 2017'de yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılmış, iki kolunu kaybetmişti. Ardı'dan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hayvansever Ramazan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) götürüldü. 'Tek isteğim kollarımın takılması' diyerek gözyaşlarına boğulan Ramazan'ın artık yüzü gülüyor.



İKİ KOLUNU DA KULLANIYOR

Ankara'da hayırsever bir iş insanının desteğiyle yeniden hayat bulan Ramazan, ağabeyiyle birlikte 1.5 ay boyunca hemen her gün GATA'ya gidip geldi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ile Protez Ortez Birimi'nin ortak çalışmaları sonucunda Ramazan'ın sağ koluna 6 kanallı miyoelektronik kontrollü, sol koluna ise 4 kanallı miyoelektronik protez kol takıldı. Sağlık Bakanlığı'nın da yakından takip ettiği Ramazan Taşdemir'in uzun süren tedavisinde nihayet mutlu sonla bitti. Annesinin "Yavrum kolsuz, kanatsız kaldı. O kanatsız kuşum" dediği Ramazan, artık iki kolunu kullanıp, ihtiyaçlarını yardım olmadan tek başına giderebiliyor. Köyüne 9 ay sonra döndükten sonra SABAH'a konuşmuştu Ramazan. O günleri, "En çok annemi özlemiştim. Kardeşlerimi amcaoğlu Özcan arkadaşlarım Yunus, Emrah. Hepsini çok özlemiştim. Köydeki evimizin bahçesinde güvercin besliyorum. Annemin ev yemekleri burnumda tütüyordu. İlk geldiğim gün annem bana kaz ve bulgur pilavı yaptı. Burada çok mutluyum. Hastane yemeklerinden bıkmıştım. Çoğu zaman yemeğimizi dışarıdan söylüyordum" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı.



ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI

Çobanlıktaki son gününde kollarını kaybeden ancak şimdi protez kollarıyla yeniden yaşama tutunan Ramazan, "Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiç bir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım süreçte en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem kolum, kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum" dedi.

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