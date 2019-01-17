Yine aynı dolandırıcılık yöntemi! Bu kez 250 bin lira gitti

Yine aynı yöntem



Türkiye genelinde bir çok kişi telefonla dolandırılmasına rağmen, şüpheliler aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor. Yaşlı kadını da arayan şüpheliler, kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlileri olarak tanıttığı, sözde yürütmüş oldukları terör operasyonu kapsamında isminin karıştığını, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalaması için kendilerine yardımcı olunması gerektiğini ve operasyonun bir parçası olduğuna inandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin korku ve panik havasına soktuğu yaşlı kadından ilkinde 100 bin TL, ikincisinde ise 150 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi.



Emniyet yetkilileri vatandaşları tekrar uyararak, hiç bir güvenlik görevlisi, savcı veya hakimin telefonla arayıp para talep etmeyeceğini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polisle irtibata geçilmesini istedi.