2 genç kalp bekliyor

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Aslen Gaziantepli olan 13 yaşındaki Mehmet Akıncı Abakay ile Siirtli 13 yaşındaki Doğan Şeker, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil listesinde kalp nakli bekliyor.Arnavutluk'ta yaşayan 4 çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Mehmet Akıncı Abakay bir ay önce grip oldu. Sonra bronşit zatürreye çevirdi. Yılbaşını hastanede geçiren ailesi, 1 Ocak'ta oğulları yoğun bakıma alınınca büyük bir şokla sarsıldı. Kontrol altına alınamayan bir kalp atışı, nabız ve tansiyon sorunu vardı. Arnavutluk'taki hekimler yapılacak hiçbir şey olmadığını ve Türkiye'ye gitmeleri gerektiğini söyledi.ABD vatandaşı da olan Abakay'ı Arnavutluk'un ABD Büyükelçisi ziyaret etti ve her türlü imkânın sağlanacağını söyledi. Anne Emine Abakay "Atatürk'ün dediği gibi 'Beni Türk doktorlarına emanet edin' dedik ve ülkemize geldik. Ambulans uçakla gelip hemen yoğun bakıma girdik" dedi. Mehmet Abakay ise "Geçen yıl okulumda bir proje hazırladım. En iyi proje seçildi. Bir insan organlarını bağışlarsa 27 insanı tamamen iyileştirebilirmiş. İnsanlara 'Organlarınızı bağışlayın' cümlesini daha çok söylemeliyiz" diye konuştu.Siirtli Şeker ailesinde ise kalp hastalığı genetik. İlk olarak henüz 15-16 yaşlarında olan erkek kardeşleri hastalandı. O kardeşlerini kalp nakli beklerken kaybettiler. Sonra Servet Şeker (30) hastalandı ve 11 yıl önce kalp nakli oldu. Şimdi ise 11 çocuklu ailenin 10 numaralı çocuğu olan 13 yaşındaki Doğan Şeker kalp nakli için hastanede yatıyor. Bir ağabeyini nakil beklerken kaybeden, diğer abisi ile kalp nakliyle ikinci hayatını yaşayan Doğan, "İnsanlar bu hastalığı bilmeden organlarını bağışlamıyor. Ancak sağlıklarını kaybetmeden bazı şeylerin farkına varmaları ve bağış yapmaları gerekiyor. Umarım hikayem de mutlu sonla bitecek" dedi.Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kalp Nakli Cerrahı Prof. Dr. Kaan Kırali "Geçen yıl itibariyle bu yaş grubundan 15 çocuğumuz nakil için başvurdu. Kalp beklerken bazen hayatlarını kaybedebiliyorlar. Son 3 yılda 3 çocuğumuza nakil yapabildik. Hastalarımıza kalp nakli yapabilmeyi umuyoruz. Bu da organ bağışıyla mümkün."