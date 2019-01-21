Doktor olacaktı ağabeyi öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay önceki gece saat 23.00 sıralarında Tokat'ın Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, mutfakta temizlik yapan annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Hasan Atılır, eline geçirdiği bıçakla annesini boğazından yaralandı. Hasan Atılır, araya girip kendisine engel olmak isteyen kardeşi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Sefa'ya da bıçakla saldırdı. Kalbinden yaralanan Sefa hastanede hayatını kaybetti. Anne Atılır ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra evden kaçan Hasan Atılır, polis ekiplerinin takibi sonucu yakındaki bir sokakta yakalandı. Şüphelinin yaşadığı şok nedeniyle net ifadesinin alınamadığı öğrenildi.