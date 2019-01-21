Gonca Sağlam’a hapis yolu göründü

BUGÜN NELER OLDU

GoncaSağlam, sosyal medyadan hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada geçen yıl 4 aylık koruma kararı cezası almıştı. Sağlam'ın, Akkuş'un bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, Akkuş'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine (önceki cezaya rağmen tedbir kararına aykırı davranmaya devam etme anlamında) tabi tutulmasına karar verildi. İddiaya göre Gonca Sağlam koruma kararına rağmen, sosyal medyada aleyhte paylaşımlarını sürdürdü. Akkuş da koruma kararına muhalefet eden Sağlam'ın zorlama hapsine tabi tutulmasını istedi. Mahkeme, iki gün önceki duruşmaya gelmeyen Gonca Sağlam'ın, koruma kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılmasına karar verdi. Sağlam, zorlama hapis kararına yapacağı itirazı reddedilir ve mahkemenin kararı kesinleşirse 3 günlük cezasını çekmek üzere hapse girecek.