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Kaçak avına büyük ceza

’nın Aksu ilçesinde canlı güvercin ile tuzak tertibatı kurarak kuşu avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara kişi başı bin 665 lira idari para cezası verilirken, gökdoğan için ise 9 bin 158 lira tazminat cezası uygulandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 17:07
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ve Aksu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tuzaklanmış güvercinlerle yırtıcı kuş avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Canlı güvercin ile tuzak tertibatı kurarak bir adet gökdoğan avlayan şahıslar, Av Koruma görevlilerince olay yerinde yakalandı. Haklarında işlem yapılan 2 kişinin, avda kullandığı 2 adet güvercine ve yakaladıkları 1 adet gökdoğana el konuldu. Şahıslara kişi başı bin 665 lira idari para cezası verilirken, gökdoğan için ise 9 bin 158 lira tazminat cezası uygulandı. 2 kişiye toplamda 12 bin 488 lira ceza uygulandığı öğrenildi.
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Kaçak gökdoğan avına büyük ceza
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