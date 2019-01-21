Kaçak gökdoğan avına büyük ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü ve Aksu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tuzaklanmış güvercinlerle yırtıcı kuş avcılığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. Canlı güvercin ile tuzak tertibatı kurarak bir adet gökdoğan avlayan şahıslar, Av Koruma görevlilerince olay yerinde yakalandı. Haklarında işlem yapılan 2 kişinin, avda kullandığı 2 adet güvercine ve yakaladıkları 1 adet gökdoğana el konuldu. Şahıslara kişi başı bin 665 lira idari para cezası verilirken, gökdoğan için ise 9 bin 158 lira tazminat cezası uygulandı. 2 kişiye toplamda 12 bin 488 lira ceza uygulandığı öğrenildi.