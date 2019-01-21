Ukrayna'dan koyun getirmek isterken dolandırıldı

Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ferhat Aydemir, yaklaşık 2 yıl önce iddiasına göre bir yakının tavsiyesi üzerine internetten tanıştığı L.B.'ye Ukrayna'dan 300 tane 'Romanov' cinsi koyun getirmesi için 24 bin dolar verdi. 2 yıl geçmesine rağmen koyunların hala gelmediğini söyleyen Aydemir, bu iş için 1,5 milyon lira yatırım yaptığını ve L.B.'nin kendisi gibi 4-5 kişiden daha koyun getirmek için para aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ukrayna'da bir şirkete 24 bin dolar para verdik. Bir ayın içerisinde 300 tane gebe hayvan getireceklerdi. Bunların alt yapılarını hazırladık. İki ayrı yer kiraladık, yemlerini aldık. Ödemesini peşin yaptık ancak 'bugün gelecek, yarın gelecek' diye diye 2 sene geçti. Şu anda 1,5 milyon liraya yakın zararım var.