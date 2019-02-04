Adnan’ı kaybettik

Bursa Gemlik'te lösemi tedavisi gören Adnan Taşkıran (11), geçtiğimiz Aralık'ta sosyal medya hesabından "Sadece renkli legolar ile oynamak ve YouTube fenomeni Enes Batur'u görmek istiyorum" diye mesaj atmıştı. Birçok yardımsever Gemlikli, Adnan'a çok istediği legolardan hediye etti. Adnan'ı, 30 Aralık'ta da Enes Batur, ziyaret etti.



İKİNCİ NAKİL YAPILDI

Adnan Taşkıran'a bir hafta önce ikinci kez ilik nakli yapıldı ancak bedeni nakli kabul etmedi. Taşkıran, tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Adnan'ın cenazesi, dün öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camisi'ne getirildi.



ANNEDEN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı. Anne İpek Taşkıran, "Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buydu" dedi.

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