Altın Ayı için Berlin’de dünya prömiyeri

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 69. Berlin Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Ayı" için yarışan, Emin Alper'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı "Kız Kardeşler" filminin dünya prömiyeri yapıldı.Festivalde yarışmada yer alan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta yapılan gala öncesi Emin Alper'in yanı sıra filmin oyuncuları Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer ile davetliler kırmızı halıda yürüdü. Dünya prömiyeri yapılan filmin galasına oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli de katıldı. Emin Alper, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "2012'de de buradaydık. Caligari Ödülü'nü almıştık. O zaman Berlin'den çok etkilenmiştim. Hep tekrar burada olmayı istiyordum. Yine nasip oldu. 7 yıl sonra 2019'da bu kez yarışmadayız. Çok mutluyuz" dedi. Kız Kardeşler filminin başrol oyuncularından Cemre Ebüzziya, Berlinale'de bulunmaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir ekibim var. Güzel bir iş çıkardık. Çok çalıştık. Umarım beğenilir. Umarım ödülle döneriz ülkemize. Heyecanlıyız" ifadesini kullandı. Oyuncu Müfit Kayacan da 8 yıl sonra yarışma bölümünde Türk filmi gösterildiğine işaret ederek,"Kız Kardeşler ilk açıklanan filmlerden birisi oldu. Bunun bedeli çekilen o yoğun güçlükleri barındıran bir süreçti bu. Hak ediyor bence. Çok mutluyuz. Umarım bizim içimize doğan gerçek olur" diye konuştu. "Kız Kardeşler" filmi 69. Berlinale'de 16 film ile "Altın Ayı" için yarışıyor. Ödüller 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak./BERLİN