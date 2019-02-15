Doktor katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi olduğu psikiyatr Fikret Hacıosman'ı (57) öldüren hastası Serhat Tunçdemir (18) hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Tunçdemir'in obsesif kompülsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısı ile doktor Hacıosman'a tedaviye gittiği belirtildi.Hacıosman, geçen yıl 2 Ekim'de hastanedeki odasında tedavi ettiği hastası Tunçdemir tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü. Tutuklu Tunçdemir ifadesinde "Zenginlerin yaşamından çok etkileniyorum. Onları öyle eğlenirken görünce kin besliyorum. Ne yapmam lazım" sorusunu sorduğunu, doktorun da "İlaçlarını tam ve zamanında alırsan geçer" diyerek dalga geçtiğini, bunun üzerine doktoru vurduğunu söyledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Tunçdemir, henüz evdeyken polis memuru babası Ali Tunçdemir'in ruhsatlı silahının mermiyi ağzına verip hazır hale getirdi. Kimse kendisine ulaşmasın diye cep telefonunu uçak moduna aldığı anlatıldı.