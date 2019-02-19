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Ünlü piyanist, kadın veliden şikâyetçi oldu

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019
Ünlü piyanist, kadın veliden şikâyetçi oldu
Devlet sanatçısı piyanist ve besteci Hüseyin Sermet, öğrencisinin annesi Melahat A.'dan korunmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Korunma talepli dilekçe veren Sermet, 2015'te Antalya Müzik Festivali'nde tanıştığı U.A.'ya piyano dersi verdiğini aktardı. İddiaya göre U.A.'nın annesi Melahat A., oğlunun durumunu görüşme bahanesiyle Sermet'i sık sık aramaya başladı. Sermet, Melahat A.'nın arkadaşlık teklifini etik olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Melahat A.'nın, tüm konserlerini izlediği Sermet'in İzmir'de yaşayan babasının evine kadar giderek hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü. Melahat A.'ya Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taciz' suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca 2 ay süreyle Sermet'e yaklaşmamasına karar verildi.
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Ünlü piyanist, kadın veliden şikâyetçi oldu
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