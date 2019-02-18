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'de yılanı işportacı yakalandı

Yılanlı gösteri yaparak dikkat çekip müşteri toplayan seyyar satıcı ihbar üzerine yakalandı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.02.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 18:30
Mersin'de yılanı işportacı yakalandı

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Küçük Minare civarında bir kişinin seyyar tezgahında yılanla gösteri yapıp menşei belirsiz kozmetik ürün sattığı ihbarı aldı.

Mersin'de yılanı işportacı yakalandı

Bunun üzerine birlikte hareket eden Zabıta ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, olay yerinde kavanoz içinde tutulan yılana ve 15 menşei belirsiz kozmetik ürüne el koydu.

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Mersin'de yılanı işportacı yakalandı

, milli parklar ekibine teslim edilirken, bu kişiye 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Mersin'de yılanı işportacı yakalandı

Zabıta ekipleri menşei belirsiz kremleri imha etti.

Mersin'de yılanı işportacı yakalandı
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