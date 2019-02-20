Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi
Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Bostancı-Adalar seferini yapan “AFFET” isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir.
Giriş Tarihi: 20.2.2019 21:36Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 21:36
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır.