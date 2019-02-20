Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Bölge Komutanlığı Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Bostancı-Adalar seferini yapan “AFFET” isimli yolcu motorunun Kaşık Adası önlerinde yoğun sis nedeniyle karaya oturduğu bildirilmiştir.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 21:36
Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri hemen olay yerine sevk edilmiş, yolcu motorundaki bütün yolcular tahliye edilmiştir. Yolcu motorunun batma tehlikesi bulunmadığı anlaşılmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu motoru karaya oturdu; yolcular tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN