6 ay önce kaçırılan çocuğunu “Esra Erol’da” buldu

BUGÜN NELER OLDU

atv ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı 6 aydır kızını göremeyen bir anneyi, yavrusuna kavuşturdu. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan Özlem Türkol (41), geçen mart ayında kanser olduğunu öğrendi ve tedavi için İzmir'e gitti. Bu sırada velayeti kendisinde olan çocuğunu babasına bıraktı. Ancak Özlem Türkol, evine döndükten sonra babasına bıraktığı çocuğu ile görüştürülmedi. Esra Erol'da programına başvuran Özlem Türkol, gözyaşları içerisinde "Ben fakirim o zengin. 2 çocuğum öldü benim. Kanser hastası oldum. Küçük kızım ise babası tarafından alıkonuldu" dedi. Esra Erol ise "Anne uzun zamandır kanser tedavisi görüyor. Anne baba arasında farklı bir husumet var ve çocuğun menfaati değil hırs ve intikamla dolu olaylar yaşanıyor. Tabi ki baba da çocuğunu görecek" şeklinde konuştu. Esra Erol'un yayınını takip eden savcılığın talimatı ile E. S. babasından alındı. Dün akşam saatlerinde Esra Erol ekibi ile beraber 5 yaşındaki E.S anne Özlem Türkol'a canlı yayında teslim edildi. Kızı E.S'ye kavuşan anne Özlem Türkol, Esra Erol'a "Allah senden razı olsun, beni kızıma kavuşturdun" diyerek gözyaşlarına boğuldu.