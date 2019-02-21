Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Manisa'da imam ve eşinin sır ölümü

'da imam ve eşinin sır ölümü

'nın Gördes ilçesinde imam (52) ve eşi (49) ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulundu. Fatma Arslan'ın cep telefonundan ağabeyinin kızına ' kimse sorumlu değildir' yazılı mesaj gönderildiği belirlenirken, ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümü şüpheli bulunan çifte otopsi yapılmasına karar verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 18:57
Manisa'da imam ve eşinin sır ölümü

Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, bugün saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu.

"İNTİHARIMIZDAN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR'"

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine, ardından ahıra kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördüklerini belirledi. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ölen çiften Fatma Arslan'ın aslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi. Çiftin ölümü yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da imam ve eşinin sır ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN