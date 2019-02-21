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’den ve kar yağışı uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden başta olmak üzere birçok il için kar yağışı ve uyarıları geldi. Uzun bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonuna kadar düşüş yaşamayacak. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde de yoğun sis bekleniyor. Öte yandan kar yağışı ile ilgili uyarıların gelmesi ile birlikte vatandaşlar, ‘İstanbul’a kar ne zaman yağacak’ sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte Meteoroloji’den gelen hava durumu tahminleri ve kar yağışı uyarıları…

Giriş Tarihi: 21.2.2019 18:59
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerine göre, başta olmak üzere Marmara bölgesinde bugün itibariyle yoğun bir sis hâkim olacak. Öte yandan kar yağışı ile ilgili uyarılar da gelmeye devam ederken, biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu tahminlerini derledik. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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