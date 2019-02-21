Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yaşanan son dakika gelişmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde bugün itibariyle yoğun bir sis hâkim olacak. Öte yandan kar yağışı ile ilgili uyarılar da gelmeye devam ederken, biz de Sabah.com.tr olarak Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda hava durumu tahminlerini derledik. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı…