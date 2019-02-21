Ortak cinneti

BUGÜN NELER OLDU

Karaman'da daha önce Soner Güneş ile birlikte lokanta işleten İbrahim Okan, (34) önceki gün İstasyon Caddesi'nde bulunan Güneş'in çalıştırdığı iş yerine gitti. Eski ortaklar arasında çıkan tartışma sonrasında İbrahim Okan, yanında getirdiği tabancayla Güneş'e ateş etti. Başından ağır yaralanan Güneş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra yaraladığı Güneş'in kaldırıldığı hastaneye gitti. Acil Servis önünde Güneş'in arkadaşı Aytekin Koç ile karşılaşan zanlı, Koç'a da ateş açarak kaçmaya çalıştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Koç da hastane personeli tarafından acil servise alındı.Bu sırada hastane çevresinde önlem alan polis, zanlının çevresini sardı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, çenesine dayadığı tabanca ile intihar edeceğini söyledi. Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar da hastaneye gelirken, psikolog eşliğindeki polis müzakerecisinin 40 dakika süren ikna çabalarına yanıt vermeyen İbrahim Okan, silahını ateşleyerek kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Okan, sedyeyle acil servise götürülürken, diğer yaralı yakınları saldırmak istedi. Hemen müdahalesi yapılan Okan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Soner Güneş ve Aytekin Koç'un da durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.