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Telefonu iade alınmayınca tüfekle saldırdı

Arnavutköy'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen K., olumsuz cevap alınca tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 16:12
Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Olay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. K., yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi.

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Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı
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