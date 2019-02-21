Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Arnavutköy'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı
Giriş Tarihi: 21.2.2019 15:28Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 16:12
Olay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. Ceyhun K., yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi.