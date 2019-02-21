“Zeytinburnu’na 2 yeni hastane daha”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi'nde halk ile buluşarak istek ve önerileri dinledi. Vatandaşlardan gelen hastane taleplerine Arısoy, "Hastane, Sağlık Bakanlığımızın uhdesinde bir alandır. 2 yeni hastane için çalışacağız. Bir tanesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin içinde olacak. Şimdi otopark olarak kullanılan eski yapının yerine. Bir diğeri de Maltepe Mahallesi'nde bir büyük alan, sağlık alanı olarak ayrıldı. Zeytinburnu Belediyesi'ne ait bir alan. Önümüzdeki dönemde inşallah oraya genel bir hastane yaptırmayı planlıyoruz. İmkan olursa oranın içerisinde bir diş ünitesi olsun istiyorum. İnşallah bu talebe de cevap vermek mümkün olur" dedi.