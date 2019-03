AK Parti Adayı Yavuz'un Kadıköy Manifestosu

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy Kent Konseyinde projelerini ve manifestosunu açıkladı.

Şehircilik ve kalkınma alanındaki 23 yıllık tecrübesiyle, yaşadığı Kadıköy'e hizmet etmek için yola çıktığını belirten Yavuz, "Kadıköy'ün tarihi ve kültürel mirasını korumak için, bir yandan tarihi ahşap evlerin ve Kadıköy'ün çeşmelerinin restorasyonunu yaparken, bir yandan da Kadıköy'ün elli yıllık lokantalarını ve pastanelerini yani Kadıköy'ün tüm markalarını koruyacağım. Tarihi doğal ve kültürel değerlerin korunarak ön plana çıkarıldığı Kadıköy'ü uluslararası turizmle buluşturacağız. Anadolu yakamızın başkentini ilçemize yeni bir soluk getirip İstanbul'a gelen turistlerin rotasına mutlaka Kadıköy'ü ekleyeceğiz. Kadıköy'e sadece turistleri getirmeyecek, onları Kadıköy'e hayran bırakacağız" dedi.

"GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER MERKEZİ"

Kadıköy'de kuracakları girişimcilik ve kariyer merkezleriyle işsiz gençleri iş sahibi yapacaklarını, işletme sahiplerine de kendilerini geliştirme fırsatı sunacaklarını belirten Yavuz, "Kadıköy'de girişimci ruhu canlandıracağız. Ücretsiz eğitim desteğiyle robotik kodlamadan bilgisayar programcılığına, resimden müziğe, dil kurslarından grafik tasarıma, danstan spora kadar pek çok alanda ücretsiz sertifikalı eğitim imkanları sunacağız. Geleceğin Elon Musk'larını Kadıköy'den çıkaracağız" şeklinde konuştu.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ'UN KADIKÖY MANİFESTOSU

Kadıköy için yapacağım her işte, atacağım her adımda, gönüllerinde ne varsa Kadıköylülerin aynası olacağım. Kadıköy'ün müthiş potansiyelini kullanarak, daima her yaştan genç Kadıköylülerden ilham alarak, Kadıköy'ün kültürel zenginliğini koruyup, geliştireceğim.

Kadıköyümüzü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayacağız. Kadıköy için yacağım her şeyin, hem burada doğan hem de burada yaşamaktan mutlu olacak tüm Kadıköylüler için olduğuna inanıyorum.

HEDEFİMİZ BÜYÜK

Sizlerle birlikte Kadıköy, İstanbul'un yaşam kalitesi en yüksek en mutlu ilçesi olacak.

Hedefimize Kadıköylülere daha çok kulak vererek, İstanbul ve Kadıköy için çalışan her paydaşla daha iyi bir uyumla, daha yenilikçi yöntemler kullanarak ulaşacağım.

Sizlerin teveccühleriyle Kadıköy Belediye Başkanı olarak ilk işim Kadıköylülerin gönlünde yer bulabilmek, Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını belirleyip Kadıköy'ün kaynaklarını, Kadıköy'ün kalkınması için kullanmak, Şeffaf biçimde sizin emanetlerinize sahip çıkarak, size en iyi şekilde hizmet etmek olacak.

Gönüllere giren, tevazu sahibi, sanat ve estetiğe değer veren, ahlaklı, çalışkan, yaşamı tüm canlıları seven, hoşgörülü, yardımsever, yeniliğe meraklı, sportmen, özveriyle çok çalışan, güler yüzlü, modern, eğitimli bir kadro ile çalışacağım.

Kadıköy'ü İstanbul'un en güzel ilçesi nasıl yaparız, bunu sizden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle, önce gönlünüze girip, aranıza karışıp size kulak vereceğim. Tek bir gerçek var. Kadıköy, Kadıköy'ü sevenlerin, Kadıköy'e hizmet edenlerin omuzlarında yükselecek.

İleri görüşlü, hoşgörülü, çevreye duyarlı, irfan sahibi, kültürel değerlerine ve birbirine bağlı, medeni ve çağdaş Kadıköylüler ile İstanbul'un örnek gösterilen, ilham alınan ilçesi olacak.

Sanatta, sporda, kültürel yaşamda, ulaşımda, teknolojide, planlamada, mimaride, çevrede, sporda lider bir Kadıköy için hazırım. Biliyorum ve inanıyorum, yenilenen Kadıköy çocuklarımıza yaşam standartları yüksek bir hayatın, mutlu bir geleceğin kapısını açacak. Çünkü Kadıköy hepimiziz.