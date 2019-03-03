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seraları böyle vurdu

Mersin'in ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve beraberindeki , seralarda hasara yol açtı. Seraları vuran hortum anı cep telefonu ile görüntülenirken, üreticilerin yaşadığı panik ise dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 23:09 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 23:16
Hortum seraları böyle vurdu

Her yıl aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarıyla gündeme gelen Tarsus'un Kulak köyündeki ekili alanları bu kez fırtına ve hortum vurdu.

Bugün akşam saatlerinde Mersin ve çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yağışların yanı sıra bazı bölgelerde şiddetli fırtına şeklinde devam etti. Tarsus'un Kulak köyündeki seralar da fırtınadan olumsuz etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Fırtına ve beraberinde hortum, seralarda büyük zarara yol açtı.

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Seraları vuran hortum anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüleri çeken üreticilerin yaşadığı korku ve panik görüntüdeki seslere yansıdı.

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı Tarsus-Çamlıyayla yolunda da toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Heyelanın oluştuğu bölge trafik levhalarıyla işaretlenerek araç sürücüleri uyarıldı.

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Hortum seraları böyle vurdu
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