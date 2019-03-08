Duruşmada karşı karşıya

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hâkim karşısına çıktı, Kural, kadınlardan özür dilemesinin suç işlediği anlamına gelmeyeceğini belirterek Sıla'nın "Senin canını yakmak için birlikte oldum. Seni bitireceğim Ahmet Kural" dediğini iddia etti. İş insanı Okan C.Y. ile birlikte olduğunu ilk kez kabul eden Sıla ise "O gece kötü bir anıydı, kötü bir anı olarak kaldı" diye konuştu.Sıla, geçen yıl 29 Ekim'de Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa başvurmuştu. Dava, İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. İkili duruşmaya koruma ordusuyla ayrı ayrı geldi. Duruşmada taraf avukatları arasında sık sık tartışma yaşandı. Davalı, dava sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararını kabul edeceğini söyledi. Davacı, sanık hakkında daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan HAGB hükmü olduğunu ve teknik olarak bu hükmün verilemeyeceğini belirtti. Mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma isteğini kabul etti. Bakanlık avukatı, Kural'dan şikâyetçi oldu. Tanık Hatice Zeynep T. (19) küfür ve "Seni öldüreceğim" şeklindeki sesleri duyduğunu iddia etti. Mahkeme esas hakkında savunma yapmaları için Kural ile avukatına süre vererek duruşmayı 22 Nisan'a erteledi. Kural'a "Hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis isteniyor.İşte özetle söylenenler:Aylık gelirim 50 bin lira. İnançlarıma herhangi bir saygısı yoktu. Ayrıldık. Olay günü kendisine vurmadım.Üç kere ayrı dönemlerde Okan C.Y.'yi sordum, her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok âşık olduğum için hiçbir zaman sorgulamadım. Aklımın bir köşesinde kaldığı için olay gecesi tekrar sordum. "Senin canını yakmak için birlikte oldum" dedi.Şoförünü aramak istedim, elimden tuttu. Sonrasında ben kendisinden elimi çekerken düştü. Birkaç kez 'Yalvarırım git' diye bağırdım. Kendisi bana 'Yapma Ahmet, ne olur konuşalım' diye bağırdı. 15-20 dakika süren kavganın sonunda kendisi dışarı çıktı ve çıkarken de bana "Seni bitireceğim Ahmet Kural" dedi.Müştekinin benden sonra kimle birlikte olduğu beni ilgilendirmiyor. Ben mahremiyete önem veren bir insanım ve aşık bir adamdım. Yeniden başlayacak bir ilişkide güven ve riya benim için önemlidir.Kültablasını kaldırıp "Seni gebertirim, öldürürüm" dedi. Kafamı duvarlara vurdu, böbreklerimi tekmeledi. 4-5 kez evden çıkmama rağmen her defasında beni eve geri sokarak yerlerde sürükledi. Kulaklarıma vurdu. Düzenli bir dayak değildi, dinlenip dinlenip dövdü. Bu olay yaklaşık bir saat sürdü. O gece kötü bir anıydı, kötü bir anı olarak kaldı. Sanıktan şikâyetçiyim.(İş insanı Okan C.Y. ile birlikte olduğunu ilk kez kabul ederek) Küfürler savurdu, dengesini kaybedip yere düştükten sonra tekmelerine maruz kaldım.