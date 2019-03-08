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Gözaltına alınan cezaevi firarisi pes dedirtti

Kahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine yaptığı sorgusunda cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Bünyamin K. (30), kendisini görüntüleyen gazetecilere, "20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 20:11
Gözaltına alınan cezaevi firarisi pes dedirtti

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi.

GBT'DE ORTAYA ÇIKTI

Polis, şüphe üzerine Bünyamin K.'yı durdurdu. Bünyamin K.'nın GBT sorgusunda mala zarar verme, yaralama gibi çeşitli suçlardan 20 ayrı dosyadan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bünyamin K., polisler tarafından gözaltına alınarak hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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PİŞKİNLİKTE SINIR TANIMADI

Bünyamin K., hastane çıkışında gazetecilerin fotoğrafını çekmesi üzerine gülerek 'Yetmez mi?' dedi.

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20 DOSYA!

Bünyamin K., neden gözaltına alındığının sorulması üzerine ise "Ne açıklaması yapacağım, bir şey yok ki açıklayayım. 20 dosyadan aranmam var. Pişman değilim" dedi.

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Gözaltına alınan cezaevi firarisi pes dedirtti
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