İstanbul'da olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında 'Kurt Kapanı 2019-3' adıyla denetim yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Şiva'nın da katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulama kapsamında, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda durdurulan araçlar didik didik arandı. Denetimler kapsamında kurulan arama noktalarından birisi de Kadıköy oldu. Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi ve Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada polis ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı. Polisler arama noktasında şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Arama kapsamında polisler şüpheli gördükleri 34 RN 5019 plakalı aracı durdurdu.