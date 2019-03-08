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'da operasyonu

'da olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında " 2019-3" adıyla denetim yapılıyor.

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Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 16:50
İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu
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İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Emniyet Müdürlüğünce İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Şiva'nın da katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.

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İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Uygulama kapsamında, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda durdurulan araçlar didik didik arandı.

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Denetimler kapsamında kurulan arama noktalarından birisi de Kadıköy oldu.

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi ve Beyoğlu, Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada ekipleri, sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakarken, durdurulan araçların bagajları da didik didik arandı.

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Polisler arama noktasında şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı.

İstanbul'da Kurt Kapanı operasyonu

Arama kapsamında polisler şüpheli gördükleri 34 RN 5019 plakalı aracı durdurdu.

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