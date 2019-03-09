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Kaplan iki ay daha konuşamayacak

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Kaplan iki ay daha konuşamayacak
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan'dan korunmak için ikinci kez mahkemeye başvurdu. Piriler, başvurusunda Kaplan'ın geçen hafta bir televizyon programında kendisini eski eşiyle birlikte hareket etmekle suçladığını ve mahkemede karşı tanıklık yapacaklarını iddia ederek saldırılarını sürdürdüğünü öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi, Kaplan'ın yine 2 ay süreyle Piriler'e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Piriler daha önce de Kaplan'dan 2 ay korunma kararı aldırmıştı.
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Kaplan iki ay daha konuşamayacak
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