Kaplan iki ay daha konuşamayacak

BUGÜN NELER OLDU

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, 20 yıllık yakın arkadaşı Meral Kaplan'dan korunmak için ikinci kez mahkemeye başvurdu. Piriler, başvurusunda Kaplan'ın geçen hafta bir televizyon programında kendisini eski eşiyle birlikte hareket etmekle suçladığını ve mahkemede karşı tanıklık yapacaklarını iddia ederek saldırılarını sürdürdüğünü öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi, Kaplan'ın yine 2 ay süreyle Piriler'e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Piriler daha önce de Kaplan'dan 2 ay korunma kararı aldırmıştı.