Bitmeyen nostalji oyalara işlendi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya literatürüne, "Türk Danteli" olarak giren iğne oyasının motifleri, çağa ayak uydurarak yeni isimler alsa da işleme tarzı yüzyıllardır hiç değişmedi. Çeyiz sandıklarının paha biçilmez parçalarını oluşturan iğne oyalarıyla Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda yeniden hayat buluyor. Osmanlı dönemi kadınlarının keşfettiği ve günümüze kadar da gelen iğne oyası kurslarına yoğun ilgi gösteren kadınlar yeni modeller ve motifler öğreniyor. Daha önce "sarhoş bacağı", "çoban biti", "bekâr biti", "garip yuvası", "topal kız", "kral kızı", "saray süpürgesi", "elti eltiye küstü", "hanım çantası", "ergen bıyığı", "âşık yolunu şaşırmış", "Medine çiçeği" gibi isimler verilen motifler şimdiler de ise "Zeki Müren Dudağı", "Türkan Şoray kirpiği" olarak yeniden adlandırılıyor.Eğitmen Aysun Yıldız, "Meslek öğrenip iş sahibi olmak isteyenler, yaptıklarını satıp aile bütçesine katkı koyma hedefi olanlar ve boş vakitlerini değerlendirmek isteyenler kursumuzun yolunu tutuyor.