Demet Akbağ’ın eşi hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, hayatını kaybetti. Çika, bugün öğle namazının ardından İzmir Çeşme'de son yolculuğuna uğurlanacak. Önceki gün Çeşme istikametine doğru seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden Muammer Renda'nın kullandığı araç bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Takla atan araçta bulunan sürücü Muammer Renda ve Zafer Çika yaralandı. Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camından fırladığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Çika yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çika'nın cenazesinin bugün öğle namazında Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılıp Çeşme'de toprağa verileceğini bildirdi. Sanatçı Demet Akbağ ve eşi Zafer Çika'nın Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde restoran ve bir evlerinin bulunduğu öğrenildi.