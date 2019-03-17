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'den son dakika açıklaması! Bugün hava durumu nasıl olacak? 18 Mart

, milyonları ilgilendiren son dakika açıklamasında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Böylelikle, haftanın ilk gününde gerek işe gerekse okula gideceklerin yoğun bir şekilde yanıtını aradığı ' nasıl olacak?' sorusu da yanıtını buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilerde hava durumu hakkında da bilgi bulunurken sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı notu paylaşıldı. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika tahminleri ile 18 Mart 2019 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 18.3.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 07:06
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? 18 Mart

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneline ilişkin olarak hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinde detaylı hava durumu bilgisi paylaşılırken, hava sıcaklığı ve rüzgar durumuna değinildi. Yurdun batı bölgelerinde geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini kaybettiren soğuk hava dalgası sonucunda, sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtildi. Haftanın ilk günü olması itibari ile, işlerine, okullarına ya da çeşitli başka yerlere gidecek olan milyonlarca birey 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde başta İstanbul hava durumu olmak üzere yurt geneline ilişkin son tahminlere yer verdik.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? 18 Mart
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