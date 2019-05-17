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’da yaşanan olay bugün şok etkisi yarattı!

Eşim kayıp dedi, en yakınlarına pazarladığı ortaya çıktı kayıp eşini pazarladığı ortaya çıktı kayıp eşine fuhuş yaptırdığı canlı yayında ortaya çıktı. Atv ekranlarının başarılı programı ’da yaşanan olay bugün şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 17.5.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 20:24
Esra Erol’da yaşanan olay bugün şok etkisi yarattı!

Canlı yayına katılan Gökhan Zambaoğlu, 25 Nisan'da 6 aylık ve 2 yaşındaki çocuklarını alıp evi terk eden eşi Meryem Zambaoğlu'nu aramak için 'a başvurdu. Yayında eşinin kayıp olduğunu, çocuklarıyla birlikte mağduriyet yaşadığını ifade eden Gökhan Zambaoğlu'nun eşi çok geçmeden canlı yayına katıldı. Gökhan Zambaoğlu'nun eşi Meryem Zambaoğlu eşinin kendisini evli oldukları süre boyunca fuhuşa zorladığını itiraz ettiği taktirde şiddet gördüğünü iddia eden Meryem Zambaoğlu'nun iddialarını destekleyen birçok ihbar canlı yayına bağlandı. Gökhan Zambaoğlu'nun ilk eşi Nebiye Hanım da yayına bağlanarak, aynılarını bende yaşadım diyerek Meryem Zambaoğlu'na destekte bulundu.

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Esra Erol’da yaşanan olay bugün şok etkisi yarattı!
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