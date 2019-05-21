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'nde otomobil yangını! Aracını ateşe verdi ve intihar etti

köprüsünde ! 15 Temmuz 'nde saat 17.30 sıralarında aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ve ardından denize atladı. Köprünün korkuluklarını aşarak denize atlayan kişi çevrede paniğe neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin araç plakasından kimliği tahmin edilecek. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürülürken, 15 Temmuz köprüsünde çift yönlü yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 20:06 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 20:07
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını! Aracını ateşe verdi ve intihar etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde saat 17.30 sularında yangın meydana geldi. Asya'dan Avrupa geçiş yönünde bir kişi aracını ateşe verdikten sonra köprü korkuluklarını aşarak intihar etti. Köprüde paniğe neden olay sosyal medyada da oldukça konuşuldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederken, intihar eden kişinin ise henüz kimliği bilinmiyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR!

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı. Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil yangını! Aracını ateşe verdi ve intihar etti
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